"Жизнь так коротка": измученная страшной болью жена Газманова отправилась на небеса

Жена Олега Газманова обратилась к подписчикам с криком души, рассказав широкой общественности то, как живется ей на самом деле...



Среди представителей шоу-бизнеса ведение своей странички в соцсетях считается не только правилом хорошего тона, но и фундаментом для будущих заработков. Каждое откровение, можно неплохо монетизировать, используя свои секреты и тайны для того, чтобы расположить к себе подписчиков. Такую стратегию поведения выбрали для себя многие и, судя по всему, к ним присоединилась и жена Олега Газманова.

В лучших традициях движения раздетых философов, женщина выложила снимок, на котором наряжена лишь в корсет и трусики, достойные Диты фон Тиз. Под фотографией, разбрызгивающей во стороны плотный запах сексуальности, Марина Муравьева-Газманова пустилась в рассуждения о смысле жизни.

Сбивчиво и многословно женщина попыталась донести до подписчиц мудрости, им недоступные. "Заботиться о себе, семье и друзьях, следить за внешностью и здоровьем, успешно развиваться и вести захватывающий образ жизни", – раскрыла гордая жена секрет наполненной жизни.

Не забыла она, разумеется, и рассказать о тяготах своей жизни. Оказалось, что воплощению многих ее планов мешает неизлечимая болезнь – хроническая мигрень. Измученная страшной болью Марина Муравьева-Газманова поделилась, что мысленно отправилась на небеса и уже сидит в самолете, прихлебывая холодный "шампусик", но увы... Врожденная болезнь и желание вести здоровый образ жизни перечеркивают это острое желание кайфануть.



"Жизнь так коротка зачем себя мучать диетами , нужно жить и наслаждаться жизнью, и благодарить что проснулись", – поддержали жену Олега Газманова подписчицы.