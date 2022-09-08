Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть

Супруга Владимира Преснякова удивила внешним видом.

В жизни Натальи Подольской, как оказалось, началось непростое время, о чем она решила рассказать своим поклонникам. Как оказалось, некоторые события в жизни артистки лишили ее сна, из-за чего супруга Владимира Преснякова очень страдает.

После очередной бурной ночи – в негативном ключе – звезда откровенно поведала народу о том, что же ей мешает "проваливаться в сон". И все дело в рабочих вопросах и родительских заботах. Во-первых, артистка готовится к новым проектам, а также ждет не дождется, когда же будет готов клип на песню, которую ей очень хочется показать публике.

А во-вторых, сын Владимира Преснякова Артемий в этом году пошел в первый класс, а потому, как призналась Наталья Подольская, у него скачет настроение, что тоже наложило отпечаток на ее эмоциональное состояние. Собственно, певица попросила фанатов подсказать способы борьбы с измучившей ее бессонницей.

Правда, некоторые поклонники внимание обратили не на проблемы кумира, а на фотографию, которой она сопроводила душещипательную историю. Артистка предстала в весьма интересном черном платье с огромными, будто порванными дырками в районе талии, которые пикантно оголили ее талию и показали, что звезда без белья. Вот такую интимную картину она вывалила публике!

Кто-то принялся осыпать Наталью Подольскую комплиментами, а кто-то отшутился, мол, она из-за своей бессонницы запамятовала прикрыться. "Аж трусы забыла надеть", – едко подметили в комментариях под фотографией жены Владимира Преснякова.