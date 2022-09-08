Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову
"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
партнеры
Четверг
8 сентября
Лента новостей
15:08
"В интересном положении": Раздувшуюся до безобразия Бузову отправили в роддом
14:47
Вдова подарила: вещи покойного Жванецкого теперь носит Гришаева
14:36
Родня покойной жены-миллионерши не пустила на похороны вцепившегося в деньги Шаляпина: Он отравил
14:34
Стильно и незаметно: округлившаяся Собчак вышла в свет в одежде для беременных
14:01
"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты
13:41
Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть
13:34
"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым
13:24
В США? Охамевшего Агутина заподозрили в бегстве из России
12:48
Захлебнулась: Тело бледной как смерть Толкалиной всплыло на поверхность
12:29
Новый айфон появится в продаже и в России
11:58
Столичные девелоперы заработали 137 млрд
11:55
Недавно родившую певицу Монеточку объявили в розыск
11:51
Киркоров взорвался из-за стелющейся ковром перед Россией Пугачевой
11:49
"Там засос": Молодящуюся пенсионерку Лолиту отшлепали до черноты под жуткие стоны
11:25
Жителя Орехово-Зуево поймали за выращиванием конопли в теплице
11:04
"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе
10:52
Нежно держит за ручку: Бросившего жену Малахова застукали с шикарной блондинкой
10:04
Победитель шоу "Голос" может стать бомжем из-за долга в 17 миллионов рублей
09:50
"Моих двоих взрослых детей": Разбитая смертью Максакова лишилась самого дорогого
09:35
Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги
09:15
Высокие потолки и серая плитка: Дочь Маликова показала роскошную квартиру в центре Москвы
09:08
"Россия – кормилица": Варвара объяснила возвращение уехавших звезд на родину
08:55
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
08:33
"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев
08:17
Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой
05:57
"Любимый": нацепившая старческое барахло Загитова прилипла к знойному красавцу
04:16
Список домов-долгостроев снова вырастет
02:06
Квартиры в Новой Москве подорожали на 20%
00:03
День Натальи Овсяницы: что нельзя делать 8 сентября
22:03
В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе
21:07
Под Новосибирском столкнулись легковушка и автоцистерна
20:36
"Сомнений нет": заговорили об интересном положении Риты Дакоты
19:58
Во Владимирской области рабочий угнал машину бригадира и попал в аварию
19:51
"Надо узаконить отношения": Ивлеева сделала заявление после отдыха с Элджеем
19:01
"Заткнись!": Бородина высказалась о жизни Тилляевой
17:22
Обиженная Рудковская угрожает Тюльпановой
16:42
"Приспособленцы": дети Пугачевой и Галкина спустили огромную сумму
15:50
Без одежды во всех ракурсах: выскочившая замуж дочь Толкалиной поработала на камеру
15:05
В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
14:50
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
14:40
"Умер": Разбитая смертью Муцениеце сообщила об уходе Прилучного
14:33
Как пенсионеру получить ипотеку
14:16
Тающий ледник в Антарктиде может затопить Петербург
13:33
Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой "Большой перемены" Богуновой
13:26
"Пора собирать вещи": Скатившаяся до развода Собчак гонит Богомолова поганой метлой
13:08
"Трусы, придурки и сволочи": сериал "Властелин колец: Кольца власти" разнесли в пух и прах
12:50
Страшное ДТП: 9-летнего пешехода задавил Mercedes Maybach
12:27
Целующий баб в машине женатый Маликов нашел оправдание: Их всего двое и было
12:10
Крах всего имущества: черные риелторы делают людей бомжами по щелчку пальцев
11:35
"Сшили вены, артерии и нервы": бедолага принес врачам оторванный палец в пакете
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"С пузом": бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот
На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего
Неудачная пластика? 71-летний Серов вынужден прятать лицо
Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
Изуродованная раком Вайкуле показала кожу: Черное пятно
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть

Измученная Подольская после бурной ночи вывалила свои порванные дыры: Аж трусы забыла надеть

Супруга Владимира Преснякова удивила внешним видом.
прочитано 341 раз

В жизни Натальи Подольской, как оказалось, началось непростое время, о чем она решила рассказать своим поклонникам. Как оказалось, некоторые события в жизни артистки лишили ее сна, из-за чего супруга Владимира Преснякова очень страдает.

ПО ТЕМЕ

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

После очередной бурной ночи – в негативном ключе – звезда откровенно поведала народу о том, что же ей мешает "проваливаться в сон". И все дело в рабочих вопросах и родительских заботах. Во-первых, артистка готовится к новым проектам, а также ждет не дождется, когда же будет готов клип на песню, которую ей очень хочется показать публике.

А во-вторых, сын Владимира Преснякова Артемий в этом году пошел в первый класс, а потому, как призналась Наталья Подольская, у него скачет настроение, что тоже наложило отпечаток на ее эмоциональное состояние. Собственно, певица попросила фанатов подсказать способы борьбы с измучившей ее бессонницей.

Правда, некоторые поклонники внимание обратили не на проблемы кумира, а на фотографию, которой она сопроводила душещипательную историю. Артистка предстала в весьма интересном черном платье с огромными, будто порванными дырками в районе талии, которые пикантно оголили ее талию и показали, что звезда без белья. Вот такую интимную картину она вывалила публике!

Кто-то принялся осыпать Наталью Подольскую комплиментами, а кто-то отшутился, мол, она из-за своей бессонницы запамятовала прикрыться. "Аж трусы забыла надеть", – едко подметили в комментариях под фотографией жены Владимира Преснякова.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 13:41 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты

Непристойный вид
Шоу-бизнес

"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым

Певец все осознал
Шоу-бизнес

Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой

Теперь звезду так и будут называть

Шоу-бизнес

"Вместе стояли как пара": Козловский и Акиньшина попались на совместном отдыхе после слухов о романе

Актерам не отвертеться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек
В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса

Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу

Регионы

В Подмосковье таксист с трупом в багажнике устроил гонки с полицией
"Начали хоронить": раскопки древнего исчезнувшего города стартовали под Серпуховом
На Байкале произошло землетрясение
При тушении пожара в частном доме в Тюменской области нашли труп женщины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+