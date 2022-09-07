Изуродованная раком Вайкуле показала кожу: Черное пятно

В последнее время вокруг певицы Лаймы Вайкуле ходит много слухов, в том числе пугающих. Недавно в Сети заговорили о том, что у артистки случился рецидив рака, и бороться с болезнью уже не так легко ввиду возраста.
Не секрет, что много лет назад Лайма Вайкуле уже победила изуродовавший ее рак однажды. Тогда ей удалось добиться ремиссии, после чего она вновь зажила полноценной жизнью. Однако всем известно, что онкозаболевания неизлечимы, и рано или поздно недуг может вернуться.
На днях певица наконец-то вышла на связь с обеспокоенными поклонниками. Вайкуле опубликовала видео с собакой, которая стояла в воде посреди ливневки. На кадрах была видна кожа пса с черным пятном на морде, намокшая из-за водных процедур.
"Хоть у кого-то все хорошо", – интригующе написала Вайкуле.
Фанаты запереживали — почему хоть у кого-то? Неужели у самой Лаймы Вайкуле все плохо, пишет Пятый канал.
Напомним, месяц назад Лайма Вайкуле вышла на сцену в Литве с поднятым украинским флагом. Это означало ее политическую позицию по отношению к происходящему в мире и ее антироссийский настрой. Россияне восприняли этот поступок как подлое предательство и поддержку киевского режима.