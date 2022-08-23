А как же Пугачева? Галкин попался в ресторане с белокурой красоткой в Польше

Фанаты переживают за 73-летнюю Аллу Пугачеву, ведь ей придется одной поднимать маленьких детей.

В последнее время звездная семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина находится под пристальным вниманием поклонников. Фанаты уверены, что Примадонна вернется в Россию, в отличие от своего опального муженька, который слишком много грязи вылил на страну, в которой по закону это считается ненормальным, что объяснимо. Многие россияне считают, что карьере Максима Галкина на родине пришел конец, и теперь он вышвырнут за борт российского шоу-бизнеса, где раньше мог грести деньги лопатой.

Как бы Максим Галкин не пытался отмыться от слухов и сплетен, раз за разом информация о его похождениях за рубежом подтверждается. На днях его сняли в компании некой блондинки в Польше, что вызвало массу пересудов. На фото Галкин обедает с ней в ресторане и выглядит невероятно довольным.

Фанаты начали активно обсуждать снимок, который разлетелся по всем фанатским пабликам. Многие уверены, что на фото точно не Алла Пугачева. Но тогда кто? Фанаты считают, что женщина на фото немолода, но это хотя бы женщина, что успокаивает на фоне недавнего гей-скандала.

Напомним, что сейчас Максим Галкин активно гастролирует в Европе. В России он боится и носа показать. Недавно Галкин выступил в Варшаве, а до этого в Латвии и в Финляндии.

Тем временем Алла Пугачева находится в Риге. Недавно она побывала вместе с приятельницей Лаймой Вайкуле на показе картины Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".