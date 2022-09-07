"Совсем сошла с ума": оголившуюся на улице Лолиту застукали с вибрирующим прибором

Российская певица Лолита никогда не стеснялась показывать обнаженное тело. В свои 58 лет она великолепно выглядит и не скрывает этого, несмотря на критику.
На днях Лолита облачилась в слитный черный купальник, открывающий ее грудь и бедра, и занялась необычным делом. На своем приусадебном участке она решила обрезать кусты при помощи пилы.
"Всем привет, это Милявская и кусты, Милявская кусторез. Перекур, как у всех мужиков. Ну и мой мальчик, которого я провезла через границу, который пугал всех моих домашних, и все были уверены, что я совсем сошла с ума. Я никого не буду расчленять кроме кустов, но я покажу, на что я способна. Держитесь, кусты! Офигенно режет! Сейчас начнут писать, что сиськи у нее обвисшие, жопа огромная", – с радостью выпалила Лолита.
Поклонники с восторгом восприняли такой контент. Многие отметили, что Лолита прекрасно выглядит.
"Самая настоящая в шоу-бизнесе! Шикарная фигура"; "Женщина огонь"; "Какая же вы красивая"; "Одежда не соответствует работе"; "Роба главное в тему", – написали фанаты.
Ранее сообщалось, что артистка находится в Болгарии, где живут ее мама и дочь. Там Лолита проводит свой отпуск. Звезда без стыда предстала перед фанатами в растрепанном халате и без макияжа, сообщал Пятый канал.