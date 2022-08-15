Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Понедельник
15 августа
Лента новостей
14:51
"Чулпаша – дура!": беглянка Хаматова не успевает отмываться от плевков в ее сторону
14:48
Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки
14:33
"Неутешительный диагноз": Узнавшая о раке Чехова покрылась отвратительными пятнами
14:21
Подмосковная полиция уничтожила 600 кустов каннабиса
14:09
"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу:
14:05
Как быстро и дорого сдать квартиру в аренду
14:04
"Раз, два!": абсолютно голая женщина устроила зарядку в одинцовском сквере (видео)
13:39
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
13:33
Отказала Евстигнееву, сделала аборт от изменщика, нашла новую жену мужу: личная жизнь актрисы Хитяевой
13:08
"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью
13:05
В столице продлили "оранжевый" уровень природной опасности из-за жары
12:58
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
12:37
Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака
12:22
Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер: в Приднестровье ребенок спалил дом
12:18
Отобрали все: Плюнувшая в Россию предательница Брежнева огребла по полной
12:10
По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой
11:53
Плюнувший на образование 20-летний Милохин снова сел за школьную парту
11:30
"Идите на х***!": После слухов о разводе с мужем Кудрявцева опустилась до невозможности
11:30
"Со Шнуровым больше не общаемся": призер "Голоса" Ив Набиев показал изнанку телепроекта
11:18
"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе
10:41
Растолстевший до 300 килограммов сын Сафронова удовлетворил сам себя на камеру
10:31
"До слез": Задыхающаяся после родов Барановская молится о здоровье
09:51
"Какой ужас!": Муж выгнал только что родившую Тодоренко вместе с детьми
09:23
"Летели трусики": Раздевший малолеток догола Жуков проболтался об изменах жене
09:09
Какие квартиры нельзя брать в ипотеку
08:59
"С украинским народом никто не борется": Сташенко раскрыла истинную цель специальной военной операции
08:56
Столичные новостройки у пляжей
08:48
Несчастная брошенка Нинидзе поставили точку в разрыве с Виторганом: Новая удачная партия
08:41
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
06:37
Лисьи глазки: модно и опасно
04:13
Трое лосей забрели в Калининград и навели шороху (видео)
02:21
Кот-ворюга увел со стола самое важное (видео)
00:08
День памяти Василия Блаженного: приметы и традиции 15 августа
22:14
Сопящий под одеялом еж довел народ до истерики (видео)
20:14
Рецепт Елены Яковлевой: бродвейские рулетики с овощами
18:14
Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
17:44
"Не тяни": Возбужденный Киркоров пристроился к взявшему в рот женоподобному мужичку в платье
17:21
Продажного приспособленца Михалкова облили грязью и унизили его отца: Делает то, за что платят
16:29
Орущая националистические лозунги мать Королевой смешала с дерьмом мужа дочери: Оказался г***!
16:16
Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году
14:36
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
14:25
Где похоронят пропавшую Пьеху
14:05
Развалившая чужую семью Барановская предъявила своих незаконнорожденных малышей: Копия отца
13:10
Мамочки родные! Промотавший деньги Шепелев скинул с обрыва сына Фриске и дочь любовницы
11:49
"Кормильцы мои!": погнанный из семьи Галкин упал на колени перед забугорными зеваками
11:08
30 лет под одной крышей кончились: Маликов съехал из дома по желанию жены
09:58
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой
08:31
Рай для двоих. Куда полететь в романтическое путешествие?
06:11
Правила взрослой женщины, которые мешают жить
04:08
Все гениальное просто: какие тенденции стали модными в интерьере
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой
Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
"Не тяни": Возбужденный Киркоров пристроился к взявшему в рот женоподобному мужичку в платье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью

"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью

Фанаты льют слезы на странице Лолиты Милявской. Никто не ожидал такого скорого ухода.
прочитано 328 раз

Лолиту Милявскую можно назвать поистине народной артисткой. Она – пример для подражания миллионов людей. Своим примером открытости и принятия себя певица вдохновляет людей и дает им стимул для жизни.

ПО ТЕМЕ

"Нужно начать лечение": корчащейся в муках отекшей Лолите вынесли приговор

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

На днях Лолита Милявская сообщила поклонникам прискорбную новость, которую переживает как личную трагедию. Раскрепощенную и даже порой разболтанную артистку буквально придавило смертью друга.

"Герман Витке.. 1968-2022.. Милый Герман.. Поэт с очень Тонкой Душой.. душой Ребёнка на всю Жизнь… Мне будет не хватать тебя, переписок, поздравлений, смешных картинок, подбадриваний… Как же Тяжело сейчас Твоей Любимой Семье… открыла сегодня наши переписки и сразу на фразе «Царства Небесного», которую ты ещё раз повторил в Адрес Батырхана, смерть которого так и не смог пережить, как его Автор… Ты рядом.. Больно… Спасибо за всё, что Ты написал моим коллегам… Так много Друзей уже по ту сторону, что скучно не будет.. Летай.. там больше Воздуха для Поэта…" – написала Лолита.

Поклонники подержали певицу.

"Светлая память"; "Царствие небесное"; "Как жаль"; "Поэты уходят, оставляя свои песни для нас навсегда"; "Песни многие останутся в памяти навеки", – написали фолловеры.

Известный поэт-песенник Герман Витке умер на 54-м году жизни. У него были проблемы с сердцем.

Витке стал наиболее популярен в 1990-х года. Он работал со многими российскими звездами и написал для Богдана Титомира песню "Делай как я", которая стала хитом. Также Витке работал с Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум, Лаймой Вайкуле и другими.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 15 августа 2022, 13:08 Источник: Телеграм-канал Лолита Милявская • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород

Шоумену будет непросто
Шоу-бизнес

"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе

Большая трагедия
Шоу-бизнес

"Летели трусики": Раздевший малолеток догола Жуков проболтался об изменах жене

Откровения певца
Шоу-бизнес

Растолстевший до 300 килограммов сын Сафронова удовлетворил сам себя на камеру

Ему явно нравится

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
Зазвездившаяся в США уроженка Саратова отчитала живущих на родине россиян: Никогда так не сможете
"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+