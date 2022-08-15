"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью

Лолиту Милявскую можно назвать поистине народной артисткой. Она – пример для подражания миллионов людей. Своим примером открытости и принятия себя певица вдохновляет людей и дает им стимул для жизни.
На днях Лолита Милявская сообщила поклонникам прискорбную новость, которую переживает как личную трагедию. Раскрепощенную и даже порой разболтанную артистку буквально придавило смертью друга.
"Герман Витке.. 1968-2022.. Милый Герман.. Поэт с очень Тонкой Душой.. душой Ребёнка на всю Жизнь… Мне будет не хватать тебя, переписок, поздравлений, смешных картинок, подбадриваний… Как же Тяжело сейчас Твоей Любимой Семье… открыла сегодня наши переписки и сразу на фразе «Царства Небесного», которую ты ещё раз повторил в Адрес Батырхана, смерть которого так и не смог пережить, как его Автор… Ты рядом.. Больно… Спасибо за всё, что Ты написал моим коллегам… Так много Друзей уже по ту сторону, что скучно не будет.. Летай.. там больше Воздуха для Поэта…" – написала Лолита.
Поклонники подержали певицу.
"Светлая память"; "Царствие небесное"; "Как жаль"; "Поэты уходят, оставляя свои песни для нас навсегда"; "Песни многие останутся в памяти навеки", – написали фолловеры.
Известный поэт-песенник Герман Витке умер на 54-м году жизни. У него были проблемы с сердцем.
Витке стал наиболее популярен в 1990-х года. Он работал со многими российскими звездами и написал для Богдана Титомира песню "Делай как я", которая стала хитом. Также Витке работал с Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум, Лаймой Вайкуле и другими.