Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих

87-летняя российская актриса Алиса Фрейндлих продолжает выступать на театральной сцене и снимается в кино. Жизнелюбию и работоспособности звезды можно только позавидовать. Внук актрисы и начинающий режиссер Никита Владимиров часто приглашает бабушку принимать участие в своих проектах.
Единственный внук героини культового фильма "Служебный роман" отучился в школе-студии МХАТ и стал продюсером, теперь же пробуется в качестве режиссера. Алиса Фрейндлих иногда снимается в его лентах. Никита пошел своим путем и отказался от актерства, выбрав иной путь. От известной фамилии он тоже отказался.
Как выяснилось, семейные отношения между внуком и звездной бабушкой непростые. На недавнем кинофестивале "Волгоградский факел", где внук Фрейндлих представил свою картину "Бабки", начинающий режиссер поделился подробностями семейной жизни.
"Я никогда не думал, что живу в семье гения. Просто жил в семье, где царят любовь и доброта, воспитание и уважение друг к другу. Вот это я осознаю с самого детства. Как и то, что бабушка – выдающаяся актриса со своими чертами характера", – рассказал внук Алисы Фрейндлих.
С детства Никита привык звать бабушку по имени. Хотя Алиса Фрейндлих уже и рада отказаться от этого пресловутого звания и стать просто "бабушкой", привычка есть привычка. Возможно поэтому между ними до сих пор есть некая дистанция.