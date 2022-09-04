Куда делась красота? Старческое лицо Немоляевой сморщилось пуще прежнего

Утонченная звезда Светлана Немоляева сделала блестящую карьеру на актерском поприще, однако с течением времени "увяла", словно цветок. Из милой ухоженной девушки она превратилась в размалеванную бабушку с нестрандартным имиджем.

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