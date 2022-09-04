Куда делась красота? Старческое лицо Немоляевой сморщилось пуще прежнего

Свежее подтянутое лицо — удел юных, так уж заведено в этом мире. Как лето сменяет осень, а день сменяет ночь, молодость уступает зрелости. А затем и старость подкрадывается, будто на цыпочках, и в зеркале отражается совсем другое лицо. Светлана Немоляева цвела на советских экранах и влюбляла в себя миллионы зрителей, но судьба-злодейка все порешила.
В картине "Евгений Онегин" знаменитость предстала легкой и воздушной. В 21 год блондинка лишь подчеркивала естественную красоту, которой не было конца и края. Нежность, кокетливая скромность и добрая улыбка способствовали привлекательности актрисы.
Впрочем, возрастные изменения не заставили себя ждать. В "Служебном романе" Светлана Немоляева выглядит совсем иначе. От былой притягательности остались лишь отголоски, а время отметило на коже досадные складки.
День ото дня актриса проживала отведенное Богом время, и лицо ее стало совсем старческим. К 2008 году имидж артистки стал печально-очевидным: светлые кучерявые волосы спадали на вычурные наряды, дополненные по-детски наивными аксессуарами и ярким макияжем. Будучи уже не девушкой, а полноценной бабушкой, звезда прицепляла смешные заколки в виде бантиков и бабочек.
Только вот время вспять не повернешь, да и публику не обманешь. По свежим августовским снимкам заметно, что Светлана Немоляева сморщилась пуще прежнего, а "косить" под девочку не перестала. Все те же вызывающие украшения, обилие декоративной косметики, одежда в розовых тонах. Куда делась красота? Вывод напрашивается сам: осталась в далеком прошлом.