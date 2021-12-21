Пережившая тяжелую болезнь Фрейндлих взялась за старое

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих 87 лет, и для многих молодых актеров она является живой легендой.

Актриса Ольга Медынич накануне рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", что с ней случилось настоящее счастье – она побывала в гостях у самой Алисы Фрейндлих и даже полакомилась у нее гусем, которого приготовил оператор Сергей Астахов. В подтверждение своих слов Медынич опубликовала кадры с тех самых посиделок, но, вероятно, не заметила, что заодно разместила и некий компромат на своего кумира.

Дело в том, что на фото 87-летняя Алиса Брунова привычно держит в руках зажженную сигарету. Судя по всему, знаменитость вновь взялась за старое, а ведь не так давно она пережила опасную болезнь. Около года назад звезда "Служебного романа" подхватила коронавирусную инфекцию. Заболевание протекало в тяжелой форме, и актриса даже оказалась в реанимации, где врачам пришлось бороться за жизнь звездной пациентки.

По наблюдениям медиков, ситуацию тогда усугубили последствия многолетнего курения Фрейндлих. В результате после пережитого звезда отказалась от вредной привычки. Но, как стало ясно теперь, воздержаться от сигарет женщине удалось лишь на время: в таком почтенном возрасте уже довольно сложно менять свои старые привычки.

Напомним, что Алиса Бруновна почти полгода восстанавливалась после ковида. Весной актриса вернулась на сцену своего родного БДТ имени Горького и теперь, на радость поклонникам, в основном занята работой в нем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что изменившаяся после тяжелой болезни Алиса Фрейндлих поразила народ.