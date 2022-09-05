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Шоу-бизнес
Не пускает на порог: Актер Носик прячет неизлечимо больную мать от убитого горем отчима

Не пускает на порог: Актер Носик прячет неизлечимо больную мать от убитого горем отчима

В семье Александра Носика назрел скандал из-за тяжелобольной матери.
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Несколько лет назад публика узнала о том, что звезда фильма "Гостья из будущего" Мария Стерникова тяжело больна: ее поразила болезнь Альцгеймера. У советской актрисы начались проблемы с памятью, причем такие, что однажды она потерялась на улице, а к поискам матери Александра Носика привлекли волонтеров и полицию.

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Звезда сериала "Мухтар" не скрывает, что этот недуг нельзя вылечить, но состояние известной мамы можно поддерживать медикаментами, так что, благодаря терапии, своих близких она узнает. Сначала за актрисой ухаживал супруг Алексей Кудинович, с которым она жила душа в душу уже больше сорока лет. Однако в какой-то момент, по словам народного артиста, пасынок забрал Марию Стерникову к себе, а его перестал пускать на порог.

Ведущий актер Малого театра тем временем убит горем из-за того, что не может увидеть свою любимую жену. С Александром Носиком он в последний раз связывался в мае с просьбой встретиться со возлюбленной, но ее почему-то продолжают упорно прятать.

"Сказали: "Скоро, вот буквально на днях, сейчас я вернусь, и мы все это сделаем". И вот так вот...", – вспоминает народный артист.

Вполне возможно, что звезда "Мухтара" просто-напросто опасается за то, что отчим не сможет уследить за больной мамой. Да, и благодаря хорошим гонорарам Александр Носик способен обеспечить родственницу должным уходом и качественным лечением – чего не скажешь о работающем в театре Александре Кудиновиче.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Александр Носик. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 12:06 Источник: "Ты не поверишь" ✓ Надежный источник
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