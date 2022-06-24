"Вообще перестали снимать": Почему звезду "Мухтара" Носика погнали с работы к чертовой бабушке

Александр Носик рассказал о неудачах, которые ему принесла роль в сериале "Возвращения Мухтара".

Актер получил широкую известность после съемок в сериале "Возвращение Мухтара", где он сыграл одну из главных ролей. У артиста появилась армия поклонников, правда, эта популярность не принесла Александру Носику ничего хорошего.

Еще в 2000-х звезда телеэкрана решила, что пора прощаться с картиной. Во-первых, актер был недоволен качеством материала, из-за чего часто ругался с руководством. Некоторые сцены или диалоги он настойчиво просил переписывать. Сначала руководство воспринимало пыл актера негативно, но когда правки стали проносить плоды в виде просмотров, отношение изменилось.

Решающими в участии Александра Носика в сериале стали разговоры о третьем сезоне "Возвращения Мухтара". Актер поставил условия: либо повысить ему зарплату, либо качество материала, а также брать его в другие проекты студии. Однако руководители, можно сказать, погнали исполнителя главной роли к чертовой бабушке, не выполнив ни одного требования.

В итоге звезда телеэкрана покинула сериал, сделавший его знаменитым. А руководство в ответ пообещало ему, что закроет все пути его реализации, как актера. "И закрыли. Меня перестали вообще снимать", – поделился Александр Носик. Звезда "Возвращения Мухтара" предположил, что, возможно, существует "черный" список актеров, и он в него попал.