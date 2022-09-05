"Не понимал": бросивший Нинидзе тугодум Виторган заговорил о Собчак

Российский актер Максим Виторган дал откровенное интервью, в котором рассказал о личном.

Максим Виторган недавно уехал из России, оставив в Москве свою возлюбленную Нино Нинидзе. Актриса тяжело переживала расставание, так как перспективы их отношений были не ясны. Фанаты уже стали судачить о возможном расставании пары. Однако пока официально об этом ничего не известно.

Между тем Виторган продолжает работать за границей и на днях дал новое интервью. В беседе с Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-агентом) он рассказал о том, как разводился со своей бывшей женой Ксенией Собчак. По его словам, они не готовили к этому общего сына Платона. Более того, долгое время мальчик вообще не понимал, что семья развалилась.

"Это как-то постепенно происходило. И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли, и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Просто я действительно очень много общаюсь с ребенком. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались", – рассказал Виторган.



Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Через три года Собчак родила сына. Еще через два года поползли слухи о том, что пара переживает кризис, а уже в 2019 году слухи подтвердились. Виторган и Собчак официально объявили поклонникам о своем разводе. Поклонники были уверены, что это произошло из-за нового увлечения блондинки. Якобы тугодум Виторган просто перестал ее интересовать как мужчина.

Сейчас Ксения Собчак живет с новым мужем, режиссером Константином Богомоловым.