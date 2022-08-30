Не Виторган: брошенка Нинидзе потерлась выпуклостями о знойного красавца

В последнее время вокруг персоны Нино Нинидзе и ее возлюбленного Максима Виторгана ходит много слухов. В Сети говорят, что пара якобы переживает кризис. По ни один из них не комментирует информацию, тем временем Нино с головой окунулась в работу.
На днях актриса опубликовала интригующее видео с анонсом интересной премьеры. На кадрах видео Нинидзе предстала с исполнителем Eto Leon. Звезды стояли вплотную друг к другу, изображая интимные отношения. Нино с томным выражением лица терлась о красавца мужчину всеми своими выпуклостями. Видео показалось фанатам очень драматичным, особенно на фоне слухов о расставании актрисы с Виторганом. "Может я, а может ты?" – пел исполнитель на кадрах. Нино томно подпевала ему, глядя в глаза.
В публикации Нино Нинидзе сообщила, что премьера проекта состоится уже второго августа.
Такой вид артистки заставил пожалеть ее еще больше. Хотя фанаты и без того жалели брошенку, ведь в последнее время с Виторганом она нигде не появляется.
Максим Виторган после начала спецоперации на Украине резко пропал с медиа-радаров. Говорят, что он покинул Россию и улетел в Израиль. Актриса же предпочла остаться в России.