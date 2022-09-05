Что достанется Галкину после смерти Пугачевой: В завещании указано

Не успела Примадонна вернуться на родину, как ее имущество уже делят все неравнодушные. Это не удивительно, ведь за границу 73-летняя певица летала лечиться, пробыла там полгода, а потом и вовсе составила завещание. Что же достанется ее мужу Максиму Галкину после ее смерти, гадают фанаты.
Адвокат Андрей Князев рассказал, на какие доли могут претендовать 46-летний муж, дети и внуки Аллы Пугачевой. Правозащитник уверен, что юмористу не стоит волноваться, и в завещании четко указана его доля. Его Примадонна точно не обидит.
По закону Галкин может претендовать на 50% всего наследства Аллы Пугачевой. остальное должны разделить между собой дети – Лиза и Гарри Галкины и Кристина Орбакайте. Все, что было куплено до брака, Пугачева может делить на свое усмотрение.
Адвокат отметил, что Максим Галкин может вступить в наследство даже из-за рубежа. Если в России в отношении Галкина возбудят уголовные дела, то его наследство на родине будут оформлять доверенные лица.
Впрочем, пока звездное семейство живет и радуется. На кадрах, появившихся в Сети, Алла Пугачева выглядит цветущей и бодрой. Она встречается со своими друзьями и наслаждается возвращением на родину. Тем временем ее дети отправились в школу. Что же касается Галкина, что его рядом с родными замечено не было.