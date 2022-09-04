Теряет роскошные кудри: внешний вид постаревшего Николаева вызвал шок

Игорь Николаев всегда стоял особняком в рядах отечественного шоу-бизнеса. Певец не был секс-символом поколения, но его яркая внешность всегда давала повод обратить на себя внимание женщин.
Самой запоминающейся внешней чертой композитора являются его длинные светлые волосы и роскошные усы. Представить Николаева с другой стрижкой довольно трудно.
Недавно поклонники забили тревогу, увидев свежий снимок исполнителя хита "Мельница". Пользователи Сети сошлись во мнении, что совсем скоро певец лишится роскошных локонов.
Поводом для этого стала фотография, на которой видно, что волосы Николаева не только поседели, но и поредели. На одном из кадров ровный пробор оголил кусочек кожи головы, что выглядит как намечающаяся залысина.
Поклонники развернули бурную дискуссию на тему того, действительно ли Николаеву грозит потеря волос. Кто-то из внимательных юзеров отметил, что подобные участки на голове — вполне нормальное явление, да и ракурс сделал свое дело.
Таким образом, можно сделать вывод, что повод для беспокойства притянут за уши. Тем не менее, Николаев может гордиться своими слушателями, поскольку они искренне беспокоятся о его творческом и физическом расположении.