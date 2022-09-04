53-летняя Бледанс прилюдно оголилась на фоне Москвы

Эвелина Бледанс – секс-символ российского шоубизнеса, покорившая немало мужских сердец. Несмотря на свои 53 года, женщина до сих пор выглядит очень горячо и может похвастаться подтянутой соблазнительной фигурой. Для того, чтобы продемонстрировать подписчикам свою фигуру, актриса использует любую удачную возможность.
Накануне ей как раз представился такой шанс: Бледанс выложила видео, где она покрутила сексуальным телом на фоне Москвы. Эвелина, одетая в крошечный вязаный купальник, сексуально двигалась под песню "Третье сентября" авторства Михаила Шуфутинского и томно смотрела в камеру.
Специально для поклонников Бледанс пояснила, что отмечает "день рождения бюстгалтера" (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), который приходится как раз на третье сентября. Судя по всему, сразу два повода удалось использовать звезде, чтобы похвастаться своей манящей фигурой.
Подписчики ринулись спрашивать, что же помогает сохранить тело в таком шикарном состоянии. "Плаваю в ластах. И ноги, и пресс прорабатываются", – оторвала от сердца секс-символ.
"Фигура бомба", "Отменная форма", "Умеете же всколыхнуть", "Очень соблазнительная", – не поскупились на комплименты сраженные фанаты.