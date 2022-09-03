В гробу видала: как Пугачева выбирает покойников для посещения похорон

Алла Пугачева очень редко приходит на чьи-либо похороны. Но пропустить прощание с Михаилом Горбачевым Примадонна не могла. И этому есть логичное объяснение.

За последние несколько лет Алла Борисовна выбиралась на траурные мероприятия считанное число раз.

В октябре 2018-го она была в Центральном Доме Литераторов на прощании с актером Романом Карцевым. "Поверить в это невозможно. Да, мы знали, что у него болело сердце, но сердцу не прикажешь. Утрата таких людей, это не просто потеря – это кусок земли, жизни, атмосферы, которые покидают нас. Мы становимся беднее. Что-то оскудевает в нас. Самое страшное, что артистов такой величины больше нет.. Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает", – на этих словах Алла Борисовна захлопала, и зал ее поддержал.



В феврале 2020 года она хоронила своего давнего друга – певца Александр Кальянова. Когда-то он работал у нее звукорежиссером. А потом певица предложила ему и самому выйти на сцену. "Игорь Николаев и Алла Пугачева — это мои творческие "папа" и "мама", – позже рассказывал Кальянов. – Алла убедила меня в том, что я должен выйти на сцену и петь, чему я очень противился, если бы не она, я бы никогда не стал артистом. В 1988 году Кальянов дебютировал как певец с песней "Старое кафе" на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой, после чего начался его эстрадный взлет.

В ноябре 2020-го Алла Пугачева с пятым мужем появилась на похоронах Михаила Жванецкого, которого считала своим творческим братом. Певицы в траурной черной осенней куртке с капюшоном, с черной маской на лице молча прошла на Новодевичье, не удостоив вниманием многочисленных журналистов и не останавливаясь для комментариев.

В январе 2021 года артистка побывала на прощании с художником-сценографом Борисом Красновым. Он оформлял певице многие программы. А она умеет быть благодарной.

В сентябре 2022-го Алла Борисовна Пугачева пришла к гробу Михаила Сергеевича. Ведь именно он в 1991 году подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР. В истории этот документ остался последним государственным актом СССР.

Получается, что 73-летняя Алла Пугачева с 1969 года, когда началась ее профессиональная карьера, пережила Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, которые были Генеральными секретарями несуществующего ныне "Союза нерушимого республик свободных"...