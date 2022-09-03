"Манит": отшлепанный бородатым красавцем Галкин отклячил попку для смачного проникновения

Стал им, к всеобщей неожиданности, не дружок и даже не любовник, а борец с пропагандой гомосексуализма Виталий Милонов. На днях этот бородатый красавец-мужчина призвал не пускать мужа Аллы Пугачевой в Россию. Кроме того, он отшлепал Максима Галкина дерзкими фразами. "Пнем под его желтую попу в штанах! Пошел он вон!" — высказался строгий критик.
Гастролирующий за границей супруг Примадонны не удержался и вступил с оппонентом в заочную дискуссию. Юмориста заинтересовало предложение Милонова относительно пятой точки. Условно говоря, комик отклячил свою попку для смачного проникновения в потаенные мысли идейного соперника.
"Тема попы не раскрыта до конца. Его манит только моя или любая резиновая?" — выразился в телеграм-канале Максим Галкин.
Теперь публике только и остается, что ждать повторных нападок в адрес супруга Аллы Пугачевой. На чужбине юморист пытается обелить свою запятнанную репутацию, но выходит из рук вон плохо.
Тем временем, как писали "Дни.ру", Алла Пугачева потрясает помолодевшим видом и скорбит об уходе экс-президента СССР. Певица носит черное и чувствует дыхание смерти, пока ее ненаглядный Максим Галкин тешит себя скандальными прибаутками и развлекается в свое удовольствие.