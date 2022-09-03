"Раз – и нет человека": лик умершего Певцова пробирает россиян до дрожи

Кончина любимого наследника больно ударила по состоянию знаменитого российского актера. Эту невосполнимую утрату Дмитрий Певцов терпеливо несет как крест. Скорбь и свою привязанность к покойному артист выразил в трогательном видео. Он разместил его в личном блоге, спустя 10 лет после рокового события.
Ролик создан на основе фотографий усопшего парня. Душевные кадры сменяют друг друга под песню "Птица" Гарика Сукачева в исполнении группы "ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР".
Этот пронзительный контент менее чем за сутки посмотрели тысячи пользователей Сети. Лик умершего Даниила Певцова пробирает россиян до дрожи. Поклонники выразили соболезнования поникшему в трауре отцу и разделили его горе. Дмитрий Певцов получил слова поддержки в эмоционально тяжелый день.
"Как страшно – столько всего хорошего не случилось с ним, с родителями, с семьей! Раз – и нет человека хорошего, настоящего, такого молодого и такого любимого!" — написала в комментариях сердобольная женщина из числа поклонниц.
Напомним, Даниил скончался в возрасте 22 лет после перелома основания черепа и других серьезных травм. Парня дважды прооперировали в больнице, он лежал в коме. Врачи сделали все возможное, но чуда не случилось. Так Дмитрий Певцов потерял сына.