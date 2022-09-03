"Поспешил с выводами": Поливавший грязью Россию Галкин раскаивается в содеянном

Бежавший из России Максим Галкин навлек на себя гнев россиян после того, как укатил в Израиль и оттуда начал поливать грязью Россию. Соотечественники ополчились на юмориста и даже требовали наказать за его длинный язык. Так, кто-то высказывал предположение, что супруга Пугачевой нужно лишить имущества и даже гражданства. Так что теперь, по словам многих, комику путь назад заказан – в России его больше не ждут.
Свое мнение насчет возможного возвращения Максима Галкина высказала блогерша Виктория Юрина. Девушка не считает, что юмориста стоит ждать на Родине в ближайшем будущем. "Я думаю, что в ближайшее время не приедет Максим Галкин. Так как все-таки он не поддержал специальную военную операцию, и народ считает его предателем", – говорит девушка, отмечая, что он раскаялся в содеянном.
При этом Юрина убеждена, что муж Аллы Борисовны запутался и принял неправильную позицию. Более того, брюнетка считает, что комик уже успел одуматься и пожалеть о содеянном. "А Максим заблудился в своих показаниях, хотя именно его талант очень востребован в России. Он поспешил с выводами, и сейчас, я уверена, он жалеет", – комментирует Виктория.
Также она отметила, что Примадонна совсем не разделяет взгляды своего избранника. "А Алла Борисовна это легенда и она любит свою страну и ни разу плохо не высказалась", – говорит блогерша.