"Свадьба": завалившаяся на старости лет в ЗАГС Буланова сообщила о замужестве

Татьяна Буланова уже несколько лет встречается с предпринимателем, который младше ее на 20 лет!

Поклонники экс-солистки группы "Мираж" не теряют надежды на то, что однажды их любимица после пары провальных браков наконец-то обретет счастье с мужчиной. Как оказалось, сердце певицы занято уже несколько лет – так тщательно Татьяна Буланова это скрывала!

И неудивительно, ведь артистка – не из тех звезд, которые мотаются по ток-шоу и раскрывают все свои секреты. При этом, как передает РИА ФАН, не так давно она заявила, что ушедшие с телеэкранов развлекательные программы нужно вернуть: мол, народу это надо. А еще россиянам просто необходимо, чтобы молоденький бизнесмен Валерий Руднев наконец-то сделал предложение своей 53-летней возлюбленной – слишком уж часто они об этом пишут в социальных сетях.

И на минутку показалось, что избранник певицы последовал их совету, ведь недавно, как передает ОСН, она опубликовала в своем микроблоге пару кадров из самого красивого ЗАГСа Петербурга – на Английской набережной. Никаких подробностей Татьяна Буланова сначала не раскрыла.

Но, наконец, прервала молчание и рассказала, зачем завалились в святыню любви на старости лет. К сожалению, сама звезда замуж пока не выходит, а в тот день просто-напросто гостила на чужом празднике.

"Я была у друзей на свадьбе — поженились наши танцоры", – отметила блондинка.

Что же касается самой Татьяны Булановой, то брак для нее – очень ответственный шаг, пойти на который она пока не готова.