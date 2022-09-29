"Дряблый дедок с маленьким причиндалом": очевидец об интимных встречах с Моисеевым в гей-сауне

Борис Моисеев никогда не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Более того, он и в жизни, и на сцене всячески педалировал ее. И стал одним из первых певцов, открыто признавшихся в любви к мужчинам. Хотя подобные откровения могли бы прозвучать из уст каждого второго нашего артиста.

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