Аномалии плода: роды 40-летней Собчак поставили врачей на уши

Врач акушер-гинеколог одобрила Ксении Собчак родоразрешение.

Ксения Собчак находится в отличной форме для своих 40 лет. Она вполне может осилить беременность и самостоятельно родить второго ребенка. Однако врачи предупредили ее о возможных рисках.

Так как в этом возрасте женщина считается уже старородящей, у нее могут произойти различные осложнения развития плода. Об этом рассказала гинеколог Ольга Прядухина.

"Организм уже не такой, как в 20 лет. Есть определенные хронические заболевания, есть определенные изменения показателя организма. Но тем не менее, в 40 лет действительно женщины беременеют самостоятельно, рожают, но увеличивается риск генетических и хромосомных аномалий и патологий", – отметил врач в беседе с Пятым каналом.



При этом гинеколог согласилась, что в 40 лет беременность становится более осознанной. К тому же, сейчас медицина достигла таких высот, что любые аномалии плода можно выявить еще до родов.

Напомним, на днях Ксения Собчак появилась в свете в тигрином наряде. Поклонники заметили у нее округлившийся живот и решили, что телезвезда снова беременна. В последнее время Собчак часто появляется в нарядах свободного кроя. Также она надевала жакет с расстегнутыми нижними пуговицами и демонстрировала одежду для беременных.