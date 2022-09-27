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Шоу-бизнес
Не выходит в свет: после слухов о беременности Собчак поделилась важной новостью

Не выходит в свет: после слухов о беременности Собчак поделилась важной новостью

Ксения Собчак поделилась с подписчиками новым фактом из жизни звезд.
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Егор Крид, популярный исполнитель и бывший артист лейбла BlackStar, знаком многим. Кому-то нравится его творчество, а кто-то восхищается роскошным образом жизни. В любом случае, каждый шаг молодого человека оценивается и не пропускается фанатами.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

В последние месяцы журналисты и поклонники стали замечать, что Егор Крид стал реже давать интервью и практически не выходит в свет. Одно из изданий узнало у певца причины таких перемен. Крид признался, что не любит красные дорожки и публичные вылазки. За редким исключением артист посещает дни рождения близких друзей.

Такой поворот событий не остался без внимания, ведь принято считать, что музыканты и поп-певцы практически живут на вечеринках. Вот и Ксения Собчак не упустила мимо эту статью. Отреагировала знаменитость в собственном стиле — с сарказмом и тонкой иронией. В своем блоге Собчак поделилась отрывком из статьи и подписала: "Очень важная новость и очень неожиданная развязка". Подписчики подхватили такую нотку черного юмора и поблагодарили Ксению за то, что она поделилась столь важной новостью о Егоре Криде.

После слухов о беременности Ксении Собчак в ее блоге появилось много новых поклонников. Все хотят узнать первыми о главном событии в жизни 40-летней звезды. Но пока догадки остаются лишь догадками.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
27 сентября 2022, 12:50 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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