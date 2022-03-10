"Не позвонил и не сказал": как Михалков отреагировал на сериал дочери

Надежда Михалкова доказала всему миру, что может кое-что в кино без участия влиятельного отца. Недавно она сняла собственный сериал под названием "Номинация". Сюжетная линия автобиографична и очень похожа на историю семьи Михалковых. Лента повествует о двух актрисах, наследницах популярного режиссера, которые строят карьеру в кино.
Главные роли в сериале сыграли дочери российского режиссера Никиты Михалкова – Анна и Надежда. Последняя также выступила как режиссер и сценарист сериала.
После выхода "Номинации" в прокат Надежда Михалкова рассказала о критике, которая посыпалась на нее. Многие коллеги узнали себя в картине и даже обиделись на Надежду. Главным критиком для нее всегда был ее отец, Сергей Михалков. Он хорошо отнесся к ленте.
"Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал "Ты что, с ума сошла?" – рассказала Михалкова.
Впрочем, дифирамбы Михалков не пел своей дочери. Он отметил, что она могла бы и дать ему почитать сценарий, а не делать все по своему. Такая оценка маститого отца вполне устроила Надежду Михалкову.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что режиссер Никита Михалков проигнорировал ряд важных мероприятий. Сообщалось, что он пропустил премьеру наследницы "Номинация" и презентацию фильма сына Артема "Мистер Нокаут".