"Много повидала критики и пренебрежения": дочь Михалкова рассказала о наболевшем

Младшая дочь Никиты Михалкова – Надежда недавно сняла собственный сериал под названием "Номинация".

Картина в чем-то перекликается с жизнью самой Надежды Михалковой и ее семьи. Она повествует о двух актрисах – дочерях известного режиссера, которые ищут свое место в мире отечественного кинематографа. Главные роли в фильме сыграли дочери Никиты Михалкова – Анна и Надежда. Последняя также выступила как режиссер и сценарист.

После выхода "Номинации" в прокат Надежда Михалкова дала интервью, в котором рассказала о наболевшем. Оказывается, сериал вызвал неоднозначную реакцию представителей российской киноиндустрии. Некоторые зрители обиделись на режиссера уже на премьере – якобы узнали в героях самих себя и это им не понравилось.

Сама Михалкова не боится критики и летящих в нее камней. В беседе с порталом "Кинопоиск" артистка призналась, что она уже давно научилась смотреть на эти камни как бы со стороны.

"Поверьте мне: я много повидала критики и пренебрежения," – с горечью заявила Михалкова.

В течение многих лет Надежде приходилось что-то доказывать как самой себе, так и окружающим. За это время она сумела нарастить крепкую броню, хотя и ее иногда еще можно пробить.

Что касается реакции самого Никиты Сергеевича, то он отнесся к работе дочери хорошо, хотя и немножко попенял ей за то, что не дала ему предварительно почитать сценарий. Опытный отец мог бы дать дочери какой-нибудь важный совет, но она все сделала сама. При этом Надежда призналась, что обсуждать свои работы с отцом на профессиональном уровне она всегда готова.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Никита Михалков отреагировал на неожиданное решение генпрокурора Украины.