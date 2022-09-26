Звери! Почерневшего Диброва нашли в другой стране с окровавленным лицом

Дмитрий Дибров оказался в центре улюлюкающей толпы. Он был сам на себя не похож.

Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина появились на светском мероприятии, резко окунувшись в атмосферу "страны чудес". О событии супруга звезды рассказала в своем аккаунте.

"Сегодня день рождения маленькой принцессы. Дорогая Светлана Ермолова, поздравляем вас с этим радостным событием!" – написала жена Диброва.

Дмитрий Дибров предстал на фото на заднем плане. Он был в подозрительно траурном серо-черном бомбере, с фиолетовым букетом и будто бы окровавленными щеками. На его лице застыла гримаса, напоминающая лишь отдаленно улыбку. Рядом с ним с красным декольте и в белом жакете блистала Полина Диброва. Вокруг компании друзей были аниматоры, которые работали в костюмах ростовых кукол, зверей-героев сказки Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес". Это были Чеширский кот и кролик. Помимо этого на мероприятии в другой стране чудес были и настоящие живые звери. Дети с удовольствием тискали мягких и пушистых белых кроликов.

Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Диброва с детьми улетела на отдых в Турцию. Сам Дибров при этом остался в Москве. Он появился в гордом одиночестве в московском кинотеатре "Октябрь" на премьере картины "Преступление будущего" канадского режиссера Дэвида Кроненберга. Своим одиноким выходом в свет Дибров вызвал немало слухов.

Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий Дибров выглядит болезненно. Между тем врачи назвали симптомы, при которых нужно немедленно обратиться к кардиологу. При боли в груди во время физических нагрузок стоит немедленно сделать обследование, сообщает "Радио 1".

Но если Дибров на празднике веселился и употреблял алкоголь, это однозначно не пойдет ему на пользу. По мнению врачей, если лечь спать после употребления спиртного, можно вызвать фибрилляцию предсердий и ряд других осложнений, сообщает "Царьград".

Впрочем, скорее всего, молодая жена Дмитрия Диброва позаботится о его здоровье. Судя по тому, что сама она выглядит великолепно, семья питается правильно и ведет здоровый образ жизни. Однако в последнее время представление о правильном питании меняется. Как выяснилось, творог может быть вреден из-за натрия, который задерживает воду, пишет сайт "Подмосковье сегодня".