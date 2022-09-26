"Платят в конверте": продюсер обнародовал гонорары Героя Украины Софии Ротару в Москве

На телефестивале "Песня года" София Ротару дебютировала в далеком 1973 году. Тогда она исполняла там композицию "Мой город", посвященную Кишиневу. В следующие 5 лет телезрители услышали целых 10 песен в исполнении молодой артистки. Подробности ее участие "Дни.ру" раскрыл знаменитый продюсер Павел Шеленговский.



София Ротару старалась не прерывать связи с российскими поклонниками на протяжении 43 лет. Например, участвовала в "Песне года" даже в 2014 году, когда отношения между Россией и Украиной резко обострились. Не было ее на сцене фестиваля только в 2018-м, когда президент Петр Порошенко ввел в Незалежной военной положение.

Тогда артистка признавалась: мол, огорчена, что не сможет выступить на мероприятии. В то же время она выражала уверенность, что ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда можно будет приезжать в Россию без страха за себя и семью.

Но в этом году, очевидно, "Песня года" снова обойдется без "хуторянки". Иначе на родине националисты ее просто не поймут!

Ходили слухи, кстати, что Софии Ротару – единственной из артистов! – в последние годы платили хороший гонорар за участие в "Песня года". "Это миф, – заверил знающий кухню шоу-бизнеса инфопродюсер Павел Шеленговский. – Может, ей и платят в конверте так, что все остальные артисты не знают, но, я думаю, Ротару, как и все, выступала всегда в "Песне года" без гонорара".

Ранее актриса и певица Алена Кравец высказалась о визитах Героя Украины Софии Ротару в Россию. "В этом году, я полагаю, Ротару у нас не появится, – заявила красавица. – Ведь все помнят слова ее сестры, которая говорила: "Мы помогаем Украине, чем можем – отдали свою машину "Ниву" в АТО (т.е. воевать против Донбасса), я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же, муж бензином помогает ребятам". Мне кажется, теперь София Михайловна не решится ехать даже на корпоративы в Россию. Если ее развернут на границе, то я нисколько не удивлюсь. И звание народной артистки СССР не поможет".