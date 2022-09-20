Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой

Третий год шоу-бизнес лихорадит. В 2020-м карты артистам спутала пандемия, которая перечеркнула планы по гастролям и релизам. Когда, казалось, индустрия развлечений начала снова набирать обороты, случились события 24 февраля. Знаменитый продюсер Павел Шеленговский, работавший с самыми яркими российскими эстрадными звездами уверен: концертам и сумасшедшим гонорарам пришел конец.

– Я в шоу-бизнесе уже 12 лет, – рассказал Павел "Дни.ру". – Вначале сотрудничал с белорусскими исполнителями, много делал для Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В России выигрывал государственные тендеры на проведение различных массовых мероприятий. Работал с Надеждой Бабкиной, Анжеликой Агурбаш, Светланой Лободой и другими популярными артистами ,а сейчас я директор легендарного диктора и ведущего Владимира Березина.

Насколько звезды в реальной жизни отличаются от того ангельского образа, который они создают на сцене?

Я слышал от коллег-продюсеров страшные байки про многих артистов. Но мне везло: у меня обычно совпадал образ на сцене с человеком, которого видел в отеле или в машине после выступления. Да, у артистов бывают срывы, повышенные требования к своему комфорту, но все это оправдывается ритмом их жизни, когда ты даешь по 30 концертов в месяц, когда не видишь семьи и дома, то, наверное, можешь позволить себе какие-то излишества в рамках разумного.

Что же такого особенного просят звезды в своих райдерах?

Например, Светлана Лобода требует определенной температуры в гримерной – не ниже 25-27 градусов. Надежда Бабкина очень требовательна к таймингу, к площадке, к окружению. Есть артисты, которые просят от организаторов концертов какие-то элитные сорта алкоголя, которые в России почти невозможно найти.

А как сегодня меняется шоу-бизнес? Становится ли в нем меньше пафоса и денег?

События последних лет и месяцев очень подкосили наше население – зарабатывать, к сожалению, люди стали меньше, много частного бизнеса закрылось, средний чек в магазинах и ресторанах упал. И не каждый уже может себе позволить купить билет на концерт.

Но артисты при этом свои аппетиты тоже уменьшили? Ходят легенды про их астрономические гонорары.

Уменьшили, и заметно. Иные – на 50, 70 процентов! Если прежде директора четко озвучивали гонорар артиста, то сейчас спрашивают: "А какой бюджет? А сколько можете заплатить? А на какой площадке надо выступать?" Я думаю, что скоро вернется советский принцип работы "на кассу" – сколько билетов артист продал, столько денег и заработал, а не как сегодня, он назначает себе фиксированный гонорар.

Какая адекватная цена билета на концерт должна быть сегодня?

Только на днях с коллегой-продюсером подсчитали, сколько люди могут заплатить за билет на топовых артистов уровня Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. 1000 – 2000 рублей – такая сегодня должна быть средняя цена. Даже в Москве.

Но мы все помним, как на 70-летие Пугачевой билеты в Кремль сметали по 50 и даже по 100 тысяч!

Это в прошлом. Если Алла Борисовна и вернется на сцену, то, я уверен, никогда больше не сможет продавать билеты по таким ценам. Поменялось время, поменялось отношение к каким-то вещам, поменялись приоритеты у народа.

А ходят слухи, что Пугачева просит за выступление на корпоративе около 300 тысяч евро… Это же почти 18 миллионов рублей!

Уверяю вас: это только слухи. У меня есть точная информация, что теперь берет она ровно в два раза меньше.

Кто сегодня из артистов зарабатывает прилично?

Здесь возраст не имеет значения. Например, в топе и Хабиб, и Ольга Бузова, и Анна Асти. У них всех цены на выступление примерно одинаковые – от 1 до 3 миллионов рублей. Даже артисты уровня Киркорова и Лазарева спокойно поедут за эти деньги спеть где-то. Хотя, если речь идет про юбилей какого-нибудь серьезного холдинга, то Филипп может озвучить и все семь миллионов.

Как продюсеры чувствуют себя сегодня, когда рынок так стремительно меняется?

Многие думают, что если они притронулись к звезде или посидели с ней в одной гримерке, то уже стали продюсерами. Это не так. Продюсер – это человек, выполняющий очень много функций – от обеспечения артиста и организации его жизни, быта, работы, отдыха, до финансирования мероприятий. И сегодня на первый план выходит инфопродюсирование, чем я успешно и занимаюсь.

Что это?

В этом случае продюсер ведает не творчеством человека, а информацией, которой этот человек обладает. Я начал заниматься инфопродюсированием в 2017 году, когда ко мне обратился стилист Руслан Татьянин (визажист, парикмахер международного класса, автор обучающих книг – Прим. ред.), которого мы стали продвигать как спикера, автора собственных методик. Мы с ним записали несколько видеокурсов, которые потом переросли в Академию Руслана Татьянина. А потом начались различные марафоны, курсы повышения квалификации для специалистов в этом профиле. Это было первое цифровое онлайн-учреждение для стилистов и парикмахеров со всей страны. Следующим был онлайн проект для звездного визажиста и стилиста Юрия Столярова – Академия Стиля Юрия Столярова совместно с Maybelline NY (официальный визажист марки Maybelline New York в России, один из членов международной команды визажистов Недели моды в Нью-Йорке – Прим. ред.) Далее ко мне стали обращаться уже за подобными услугами как блогеры, так и специалисты самых востребованных профессий, чтобы сделать еще более широко известной их деятельность, а лица узнаваемыми для еще большего количества людей, монетизировать их проект и деятельность в Сети. Так я создал , например, продукт по похудению "Еда и Вес" с целой системой вебинаров, марафонов, уроков и консультаций по здоровому питанию и похудению руководством дипломированных диетологов Ивана Алименко и Анны Чайкиной, ведущих программы "Я худею" на НТВ. Теперь же ко мне обращаются топовые известные блогеры для продвижения собственных курсы, вебинары, марафонов, консультациями в сфере нюансов инфобизнеса.

Что, как инфопродюсер, вы предлагаете заказчику?

Я записываю видеоконтент на основе знаний заказчика, которые он хочет монетизировать. Потом создаю все платформы, сайты, игры, квизы, чат-боты, подключаю банки, кассы. И запускаю всю эту систему в Интернете.

За какое время и какую сумму в итоге можно стать знаменитым?

Два года с вложениями от миллиона рублей в месяц. Но составляющая успеха сегодня – не только деньги. Мы видим много примеров, когда в того или иного артиста вкладываются огромные суммы, но он все равно остается малопопулярным. Должна быть внутренняя природная харизма, а это редкость. Если же ее подкрепить финансами, то пройдет пару лет, и человек будет взрывать все чарты и эфиры. На мой взгляд, именно так случилось все с Анной Асти. Потрясающий голос, сексуальная внешность, умение прекрасно и много работать плюс крупные финансовые вложения сделали свое дело – она заняла свою нишу в числе эстрадных звезд первой величины.