"Проблемы": беременной Собчак поставили неутешительный диагноз

Стоматолог Давид Григорян присмотрелся к улыбке Ксении Собчак и предположил возможные проблемы. Хирург рассмотрел у звезды небольшую скрученность зубов и десневую улыбку — когда из-под губ открывается больше двух миллиметров верхней десны.
"Скорее имеются небольшие проблемы с прикусом и скученностью всех зубов", — поясняет врач. Григорян продолжает: "На сегодня у Ксении нет никаких определённых изменений. У нее нет в полости рта реставрации по типу виниров и коронок".
Несмотря на заверения врача, поклонники давно поставили звезде неутешительный диагноз — "лошадиная улыбка". К счастью, дерзкой ведущей мнение таких экспертов не интересно.
Напомним, что Ксения Собчак сейчас занимается съемкам собственного ютуб-шоу. В личной жизни ведущей пока тоже спокойно — "блондинка в шоколаде" уже несколько лет замужем за режисером Константином Богомоловым. По слухам, Собчак вот-вот предстоит рожать — в комментариях социальных сетей ее вовсю называют беременной. Публика все выглядывает у звезды округлившийся живот. Однако, пока никаких официальных заявлений пока не было, а Ксения Собчак воспитывает своего единственного сына Платона.