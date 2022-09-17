"Да, Антон, я беременна": ребенка от пузатой Собчак ждет не Богомолов

Возможная беременность светской львицы не дает покоя всей стране. Журналистка сама спровоцировала волну слухов, когда выложила пикантные фото. На снимках Ксения Собчак вышла пузатой женщиной с заметно округлившимися формами.
Народ разделился на два лагеря: первые не могут поверить в "интересное положение" звезды, а вторые поздравляют ее, будто карапуз уже родился. Причем комплиментов и слов поддержки теледива получает даже от незнакомцев, а муж Константин Богомолов словно игнорирует всю эту суматоху.
Скандальный блогер Anton S в новом видеоролике романтично признался ведущей в любви. Он с восторгом воспринял версию о том, что та снова станет мамой. "Ксюш, колись, когда второй? Когда даты?" — обратился счастливый мужчина к Собчак.
Выходит, что ребенка от звезды ждет отнюдь не муж, а этот ушлый сплетник, собирающий слухи со всего мира. Тем временем Константин Богомолов равнодушно кукует в сторонке, даже не подозревая, какое сокровище ему досталось.
Пользователи Сети вовсю обсуждают обращение блогера к якобы беременной Собчак. "Забавно, если бы Ксения написала тут: да, Антон, я беременна", — шутят в комментариях на ютуб-канале "Anton S Live".