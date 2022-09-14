"В кровать нырнул": Взмокшая красотка из "Уральских пельменей" оголила ложбинку греха

39-летняя звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не афиширует личную жизнь, чем только привлекает к себе внимание фанатов. Недавно она взволновала россиян снимком, на котором явно есть намек на интересное положение. Поза, в которой снялась актриса, спровоцировала слухи о ее беременности. Однако официально она это не подтвердила.
Сейчас Юлия Михалкова снова дала повод подумать о ее вероятном возлюбленном. Звезда отдыхает на роскошном курорте в Севастополе. В своем аккаунте она показала откровенное видео, на кадрах которого падает в кровать, после чего методом видеомонтажа оказывается в бассейне. Далее шли кадры, на которых звезда стоит на балконе и любуется роскошным видом, демонстрируя поклонникам ложбинку греха (глубокое декольте – прим. ред.).
На видео было заметно, что Юлия Михалкова пребывает в великолепной физической форме и пока явно не беременна.
Фанаты удивились и задались вопросом, кто же спонсирует такой роскошный отдых звезды шоу "Уральские пельмени" на элитном крымском курорте.
"Неплохой такой заплыв"; "Чет я в кровать нырнул, так не получилось, только нос счесал"; "Красавица, когда плывешь"; "Классная попа"; "А кто спонсирует?" – написали фанаты в комментариях.