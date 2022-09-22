Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть

Любовь Успенская поделилась откровениями о личной жизни.

Королева русского шансона и исполнительница хитов "Люба-Любонька" и "Еще люблю" Любовь Успенская официально была замужем целых четыре раза. Личное счастье нередко покидало звезду, но и одинокой она себя отнюдь не чувствовала.

В недавнем интервью Любовь Успенская рассказала о любовных приключениях в молодости. По ее словам, раньше любовный интерес у нее вызывали многие мужчины. Сама певица была не против такого внимания, но не позволяла себе влюбляться.

Недоброжелатели могут сказать, что Успенская и по сей день скачет по мужикам без продыху. Но у 68-летней артистки своя позиция на эту тему. Успенская считает, что физическую измену нельзя сравнивать с моральной. Во втором случае — это жуткое предательство для Любови Успенской.

"Изменить морально для меня считается непростительным. А вот физически — это не измена. Это как съесть тортик, зная, что тебе нельзя", — разоткровенничалась Любовь Успенская.

Сейчас легенда шансона свободна, с четвертым мужем Любовь уже практически развелась. Дело осталось за бумажными формальностями. Теперь никто не упрекнет ненасытную Успенскую в неверности: свободной женщине — свободный образ жизни.