"С большой симпатией": похотливый Виторган обласкал Вовк на глазах у жены

Народный артист России Эммануил Виторган счастливо живет в браке с третьей супругой Ириной Млодик. Пара воспитывает дочерей Этель и Клару, родившихся в 2018 и 2019 году, соответственно. Актер театр и кино всегда отличался примерным поведением, да и уважаемый возраст никогда не давал ему возможности перейти черту.
Однако на дне рождения Народной артистки России, знаменитого диктора Ангелины Вовк неожиданно для гостей продемонстрировал абсолютно похотливое поведение. Актер начал приставать к виновнице торжества на глазах у собственной жены.
Эммануил Виторган не поскупился на комплименты и словами обласкал юбиляршу. Запись с праздничного мероприятия стала достояние общественности. На кадрах видно, как 82-летняя звезда демонстрирует свое отношение в 80-летней коллеге.
Недвусмысленные намеки артиста шокировали присутствующих. К слову, сама телеведущая принимала теплые слова довольно спокойно. Ее как будто бы тоже не волновало присутствие супруги кавалера.
"Мы бывали вместе в самых разных местах и с большой симпатией относимся друг к другу", – отметил Эммануил Виторган.
Впрочем, он подчеркнул, что речь идет об отношениях не только личностных, но и к семье. Он также пошутил, что подозрений ни у кого не должно возникнуть, к сожалению. На что Ангелина Вовк ответила, мол, все можно исправить.