Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной

Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели сложную беседу.



Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и Наталья Подольская начали встречаться еще 17 лет назад, из них более десяти лет они счастливо живут в браке. Звездная семья сегодня воспитывает двух сыновей: Артемия и Ивана. Долгое время казалось, что у музыкантов сложился идеальный брак, однако сегодня кажется, что не все так однозначно.

Семена сомнения посеял сам глава семейства. Артист сделал сенсационное признание, свидетелем которого стала не только его супруга, но и все поклонники. Он решился раскрыть правду в эфире ютуб-шоу, ведущей которого является сама Наталья Подольская.

Владимир Пресняков заявил жене, что имел половую связь с дамой легкого поведения. Возникло ли у выпускницы "Фабрики звезд" отвращение или желание подать на развод, сказать очень трудно. Однако секс с проституткой у ее супруга состоялся еще до того, как пара встретилась.

Музыкант подчеркнул, что половую жизнь он начал в 14 лет и для первого опыта выбрал "доступную" женщину. По словам певца, во время секса с дамы слетел парик, из-за чего сложилось впечатление, что ей "сто лет".

Так или иначе, Наталья Подольская сохранила лицо, она вела себя довольно сдержано и продолжала задавать вопросы. Владимир Пресняков также признался, что не занимался с сыном Никитой Пресняковым вопросами полового воспитания.