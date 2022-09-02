"Переобувание": брошенного на произвол судьбы Галкина призвали не пускать обратно в Россию

Некогда популярный юморист Максим Галкин покинул родину на фоне политических событий в мире и позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в отношении руководства и Армии России. За мужем последовала и Народная артистка СССР Алла Пугачева. Звездная семейка перебралась в Израиль и, по слухам, собиралась переехать дальше в США.
Слухи не подтвердились – Примадонна забрала наследников и вернулась в Россию. Она долгое время хранила молчание, отказываясь комментировать мировые события. Ситуация у известного комика более плачевная – жена фактически бросила его на произвол судьбы.
Максим Галкин остался за границей без детей, которые учатся на родине, и без любимой супруги. Разумеется, в подобной ситуации артисту вполне могли прийти в голову мысли о возвращении домой. Но стоит ли ему это делать?
На этот вопрос в интервью "Дни.ру" ответила бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, телеведущая и блогер Милана Тюльпанова.
По ее словам, пародисту после всех политических высказываний было бы глупо возвращаться в Россию. Блогер уверена, что Максим Галкин должен придерживаться занятой позиции.
"Переобувание на этапе, когда он попал под определенные санкции, выглядит как уход от ответственности", – подчеркнула Милана Тюльпанова.
По мнению блогера, было бы неправильно принимать Максима Галкина обратно. Она отметила, что юморист сделал все возможное, чтобы оставаться не в России.