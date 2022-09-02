"Моя любимая": Николаев публично признался в чувствах к Пугачевой

Накануне Игорь Николаев дал интервью и рассказал о своем опыте работы с Примадонной на "Фабрике звезд". Тогда Алла Борисовна занимала пост худрука и очень переживала за происходящее на сцене.
Игорь Николаев откровенно признался в своих чувствах к Алле Пугачевой. Так, оказалось, что Николаев пошел на "Фабрику звезд" только из-за вокалистки. "Там была моя любимая Алла Борисовна", – заявил музыкант. Он восхитился талантом и трудолюбием артистки, отметив, что она всю себя отдавала этому проекту. "Очень много энергии там оставила", – говорит он о Примадонне. Также он добавил, что во время участия Пугачевой в проекте все было честно.
Напомним, Николаев и Пугачева являются давними друзьями. Более того, композитор стал крестным отцом детей Примадонны и Максима Галкина. Также звезды тесно общаются семьями. Например, Алла Борисовна недавно публично поздравила супругу Николаева с днем рождения, пожелав ей счастья.
Артисты познакомились еще в далеких семидесятых, когда Николаев только начинал развиваться в музыкальной сфере, а Пугачева была уже популярной исполнительницей. При встрече Николаев не только попросил автограф у вокалистки, но и предложил работать вместе. Пораженная смелостью молодого артистка Примадонна согласилась – так завязалась их дружба.