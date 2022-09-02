"Ценить нигде не будут": брошенному Пугачевой Галкину предрекли крах на Западе

Максим Галкин гастролирует по западным странам со своими концертами. Но это ненадолго.

Недавно Алла Пугачева с триумфом вернулась в Россию. Как и обещала, она прилетела на родину к началу учебного года. На кадрах видео, которое распространилось в Сети, Примадонна в гордом одиночестве выходит из автомобиля, открывая ногой дверь. Многие увидели в этом символизм и подумали, что Пугачева так же фривольно возвращается на родину как к себе домой. Однако в России уже все иначе, и просто так критиковать страну не получится. Фанаты считают, что брошенный Пугачевой шоумен Максим Галкин перечеркнул свою карьеру в России в отличие от своей жены, которая все время хранила молчание.

Однако Максиму Галкин так или иначе придется задуматься о возвращении на родину, ведь здесь учатся его дети и живет пока еще законная жена Алла Пугачева. Как будут развиваться их отношения, пока не понятно, но очевидно, что мысли о возвращении должны быть. Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров уверен, что туры Максима Галкина за границей закончатся, и он захочет вернуться.

"Так, как дома, тебя ценить нигде не будут", – заявил продюсер.

По словам Ашурова, на Западе у эмигрировавших артистов все равно рано или поздно наступит спад, и они задумаются о возвращении на насиженное место. Вопрос только в том, как им придется это желать, и с каким имиджем они вернуться, как будут восстанавливать репутацию.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Ингеборга Дапкунайте сменила полемику в отношении России. Сначала она критиковала страну, а теперь смягчилась и даже заговорила о вероятном возвращении.