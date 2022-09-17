Гниющий заживо Губин намерен выползти на сцену: Возвращение возможно

Целых 15 лет назад Андрей Губин, которому подпевали все девушки России и СНГ, внезапно пропал со сцены. Как стало известно со временем, его сразил страшный недуг: левосторонняя прозопалгия лица. Началось заболевание с сильных болей, и со временем дополнилось кашлем и судорогами. Из-за этих симптомов экс-певец должен ежедневно пичкать себя противовоспалительными, седативными и психотропными препаратами.
Некоторое время назад Губин поделился информацией о том, что болезнь прогрессирует: теперь болит не только половина лица, но и половина тела, а вскоре он и вовсе может остаться без зубов. "Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически", – как то с горечью отметил Андрей.
При всем этом, однако, певец намерен возобновить выступления. По мнению пользователей интернета, сидеть на таблетках очень дорого, поэтому Андрей Губин и мечтает вернуться на сцену, чтобы подзаработать.
Намерение певца прокомментировал врач-онколог Николай Потуданский. По его мнению, если удастся определить истинную причину появления заболевания, то можно будет подобрать соответствующую терапию. "Прогнозировать возможность концертных туров сложно", – сказал специалист, отметив, что все это – очень индивидуально. "Если подобрать нужную терапию, и она будет эффективна, то возвращение в профессию возможно", – дал он Губину шанс.