Пять миллионов за концерт: тяжелобольной Губин изменил имя и запел шансон

Российский певец Андрей Губин ушел со сцены более 15 лет назад. Поклонники потеряли его из виду, но потом он вдруг объявился и сообщил о тяжелой болезни, которая преследовала его все это время. У Губина нашли прозопалгию, то есть фактически у него гниют кости лица. Это ужасное заболевание не дает ему спокойно жить, мучает страшными болями и портит внешний вид. Однако артист не сдается.
Недавно шоумен Стас Барецкий обрадовал фанатов "мальчика-бродяги" новостью о том, что тесно сотрудничает с Андреем Губиным. Бывший участник группы "Ленинград" и по совместительству эксперт в ритуальной сфере решил помочь певцу. Он сообщил, что уже этой осенью Губин может снова выйти на сцену и представить новый альбом.
Что удивительно, Андрей Губин теперь будет петь шансон. Пока это трудно представить, но время покажет. Что еще более удивляет, певец будет выступать под псевдонимом Андрей Губа. Он будет носить черный костюм, цепь на шее и кепку.
По словам коллеги Андрея Губина, первые заказчики на творчество шансонье уже нашлись. Однако им придется заплатить немалые деньги – пять миллионов рублей за один часовой концерт звезды.