"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом

Из года в год Лолита Милявская поднимала тему тяжелой болезни – СПИДа.

Певица Лолита Милявская всегда старается быть веселой и жизнерадостной. Она не показывает людям свою боль и не выносит сор из избы. Хотя всем известная истина гласит, что больше всего смеется и улыбается тот человек, который многое в своей жизни повидал.

На днях 58-летняя Лолита подняла в своем аккаунте важную тему. Исполнительница хита "На Титанике" рассказала о борьбе со СПИДом и отметила, что два самых дорогих билета на свой предстоящий концерт в Москве выставила на аукцион. Вырученные деньги пойдут на борьбу с этой заразой в московский СПИД-центр.

Стартовая цена билета составила десять тысяч рублей. Лолита призвала поддерживать аукцион активнее, ведь на кону жизни сотен или тысяч больных людей. Взамен на щедрость Лолита пообещала со сцены лично поблагодарить меценатов, которые выкупят самый дорогие билеты.

Напомним, Лолита не первый раз поднимает тему СПИДа в открытом информационном пространстве. Певица откровенно говорит об этой болезни и борется за права тех, кто оказался в числе зараженных или кто уже почти проиграл борьбу.

Ранее Лолита Милявская возмутилась тем, что государство сократило финансирование поддержки и выявления ВИЧ-инфицированных. Певица заявила, что от нее одной ничего не зависит, и в одиночку она проиграла эту борьбу, но государство может сделать доброе дело и не сокращать расходы на эту важную сферу здравоохранения.

"Это не так страшно, что надо вовремя принимать лекарства, благо наука ушла далеко вперед", – уверена Лолита.

Певица считает проблему злободневной и уверена, что ее замалчивание приведет к катастрофе.