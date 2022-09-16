Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Пятница
16 сентября
Лента новостей
18:51
Аномалии плода: роды 40-летней Собчак поставили врачей на уши
18:25
"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля
18:06
Похороны главреда "Комсомольской правды" завершились изящным обрядом
17:43
"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом
16:56
"Если бы я была моложе": 80-летняя Алентова потрясла цветущим видом и свежестью
16:42
"Люди, мне тяжело!": глотающий слизь Газманов с выдранным зубом угасает от страшной заразы
15:43
"Прекрати реветь!": подлый изменщик Пресняков стер в порошок истеричку Подольскую
15:32
Собчак, Куркова, Табаков и другие звезды номинированы на премию Rock&Book
14:56
Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках
14:47
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
14:10
"Симптомы ухудшились": Разбитый раком 88-летний Познер оказался в больнице
13:55
Огнеборцы: россиян хотят обязать тушить пожары на своей земле
13:54
"Ведут к упадку": Дробыш объяснил причину краха популярной группы "Тутси"
13:51
Трудно узнать: почерневшую Утяшеву нашли с удавкой на шее
13:37
Детородные органы всем напоказ: 41-летний сын Газманова сообщил о долгожданной свадьбе без трусов
13:26
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
13:20
Обезображенной до жути Королевой вынесли страшный приговор: Не видит
13:06
"Убили, отравили": три женщины дерут наследство покойника Пьера Нарцисса
12:36
"Затычка в дырке": Трясущая задом Бузова с отечным лицом скатилась до позорницы Волочковой
12:18
"Люблю": брошенная Пугачева нашла шестого мужа
12:00
В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
11:44
Использованная как вещь Карпович бросила нагло кувыркающегося с бабами Прилучного: Грызни не избежать
11:25
"Ощутимое противостояние": эмигрировавшая Литвинова рассекретила закулисные интриги в МХТ им.Чехова
11:21
Квартира строго режима: осужденных хотят привлечь на стройки
10:46
Подросток под Петербургом получил два выстрела в спину во время прогулки
10:31
"Не спрашивая его": молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна
10:24
Развелись еще летом: Замученная изменами Брежнева ушла от бабника Меладзе
09:48
"Провокация, подлость и глупость": Сухоруков взбешен беспардонной выходкой Марчелли из "Моссовета"
09:46
"Бабка-рептилоид": подтвердились магические способности Елизаветы II
09:19
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
09:00
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
08:50
"Он опасен для людей": пропившему последние штаны Панину затребовали врача
08:47
Ждавшая двух богатырей раскабаневшая Федорова раскрыла подробности родов: Было очень непросто
08:00
Потеря ребенка, брак с иностранцем и молодой жених: как складывалась личная жизнь Ангелины Вовк
06:31
Более 50% долга по кредитам – ипотека
04:11
"Адская боль": выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты
02:13
В Крыму рухнул спрос на жилье
00:07
День Домны: народные приметы 16 сентября
21:59
Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение
21:53
"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука
21:42
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
20:23
Не с кем оставить? Бросившая Николаева Проскурякова притащила дочь на съемки
20:10
В Зауралье трактор развалился на несколько частей из-за аварии
19:02
Устала: Нечесанная Тодоренко в растянутой кофте собралась бросить детей и мужа
18:17
Отбирали половину гонораров: объявлено о дерзком нападении на Киркорова
17:47
"Страшное предательство": Машков засветился с молодой красоткой
16:32
Пять миллионов за концерт: тяжелобольной Губин изменил имя и запел шансон
16:27
"Настояла жена": никому не нужный Петросян на старости лет обзавелся недвижимостью за границей
15:58
Выступавший более 40 лет Шифрин сообщил о времени своего ухода со сцены на пенсию
15:42
Обязан ей: Перед смертью Пьер Нарцисс пообещал Кате Лель передать особую ценность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
"Застал Наташу с футболистом": бросивший Подольскую с детьми Пресняков поставил точку в отношениях
Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой
Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение
Грязное лицо и растрепанные волосы: После ухода мужа к грудастой блондинке Валерия стала замухрышкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом

"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом

Из года в год Лолита Милявская поднимала тему тяжелой болезни – СПИДа.
прочитано 501 раз

Певица Лолита Милявская всегда старается быть веселой и жизнерадостной. Она не показывает людям свою боль и не выносит сор из избы. Хотя всем известная истина гласит, что больше всего смеется и улыбается тот человек, который многое в своей жизни повидал.

ПО ТЕМЕ

"Опять мозоли": Вцепившаяся в кривой сучок Лолита ублажала молодого любовника сутки напролет

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

На днях 58-летняя Лолита подняла в своем аккаунте важную тему. Исполнительница хита "На Титанике" рассказала о борьбе со СПИДом и отметила, что два самых дорогих билета на свой предстоящий концерт в Москве выставила на аукцион. Вырученные деньги пойдут на борьбу с этой заразой в московский СПИД-центр.

Стартовая цена билета составила десять тысяч рублей. Лолита призвала поддерживать аукцион активнее, ведь на кону жизни сотен или тысяч больных людей. Взамен на щедрость Лолита пообещала со сцены лично поблагодарить меценатов, которые выкупят самый дорогие билеты.

Напомним, Лолита не первый раз поднимает тему СПИДа в открытом информационном пространстве. Певица откровенно говорит об этой болезни и борется за права тех, кто оказался в числе зараженных или кто уже почти проиграл борьбу.

Ранее Лолита Милявская возмутилась тем, что государство сократило финансирование поддержки и выявления ВИЧ-инфицированных. Певица заявила, что от нее одной ничего не зависит, и в одиночку она проиграла эту борьбу, но государство может сделать доброе дело и не сокращать расходы на эту важную сферу здравоохранения.

"Это не так страшно, что надо вовремя принимать лекарства, благо наука ушла далеко вперед", – уверена Лолита.

Певица считает проблему злободневной и уверена, что ее замалчивание приведет к катастрофе.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2022, 17:43 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках

Путь к вершине славы

Шоу-бизнес

"Люди, мне тяжело!": глотающий слизь Газманов с выдранным зубом угасает от страшной заразы

Работа на сцене под вопросом
Шоу-бизнес

"Не спрашивая его": молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

Молодому отцу стоит насторожиться
Шоу-бизнес

"Люблю": брошенная Пугачева нашла шестого мужа

Любвеобильность не скрысть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде

Регионы

В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+