"Опять мозоли": Вцепившаяся в кривой сучок Лолита ублажала молодого любовника сутки напролет

Задорная брюнетка уже который день коротает время на даче... И не одна! Как откровенно поведала сама артистка, накануне пресса запестрила заголовками: мол, Лолита Милявская привезла в загородный дом молодого любовника.
Мужчина на участке певицы и правда появился. Правда, молодым его назвать сложно. Вместе с ней грелся под солнышком дизайнер Игорь Гуляев, которому в этом году стукнуло 53 года. Да, и о любви в этих отношениях, если верить словам звезды, нет никакой речи: она уже много лет тепло дружит с кутюрье.
Кажется, что звездные друзья провели сутки напролет вместе. И эти мгновения, к слову, оказались для парочки очень насыщенными. Лолита, можно сказать, все это время ублажала приятеля, даря ему хорошее настроение своими шутками и историями, а он в ответ накормил ее вкуснейшим обедом.
Пока дизайнер примерял на себя образ повара, исполнительница хита "На Титанике" принялась приводить в порядок свой сад. Взяв в руки секатор, она вцепилась в кривые сучки одного из кустов и долго, с упорством подрезала ненужную листву. Происходящее вызвало у дизайнера бурю эмоций: на видео, которым поделилась артистка, слышен его счастливый и задорный смех.
"Наподрезалась кустов, и у меня теперь опять мозоли от секатора", – отметила Лолита, продемонстрировав поклонникам свою натруженную руку.