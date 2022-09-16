"Люди, мне тяжело!": глотающий слизь Газманов с выдранным зубом угасает от страшной заразы

Олег Газманов столкнулся с серьезным заболеванием, которое не так легко побороть.

Любимый миллионами россиян певец Олег Газманов в 71 год старается бодриться и продолжает выступать. Однако здоровье иногда его подводит по понятным причинам. Ведь все мы не молодеем!

Недавно Газманов подхватил какую-то страшную заразу, от которой у него долго поднималась высокая температура, мучали слабость, насморк и другие неприятности. Все это длилось довольно долго. Газманов в интервью признался, что еле выпутался.

Во время болезни певец рисковал получить осложнения, ведь несмотря на тяжелое состояние, продолжал работать. У артиста был запланирован концерт в Белоруссии на день города, и он просто не смог подвести людей. В итоге глотающий слизь Газманов переборол себя и выступил.

"Больше никого из артистов не было. И я поехал. Вышел на сцену весь в соплях. Погода еще не радовала: ветер, дождь… Смотрю, а весь стадион полный! И меня так вштырило, что я прохрипел весь концерт. Все остались довольны!" – признался Газманов.

Певец вспомнил, что однажды на другом концерте он совсем не мог петь верхние ноты, но концерт отрабатывать было надо. В итоге он вышел и прямо сказал людям: "Люди, я не могу верхние ноты петь. Давайте так: если я поднимаю правую руку, значит, мне тяжело и поете вы".

Как выяснилось, справиться с недугом и тяжбами судьбы Олегу Газманову помогли не только лекарства, но и волчий зуб. Этот талисман с ним уже несколько лет. Оказывается, выдранный у животного зуб приносит мужество и удачу! По крайней мере, Газманов хочет в это верить, ведь время в дуэте с недугом нещадно приближают к смерти великого артиста. Звезда угасает — молодость и былую голосистость уже не вернуть.