Отбирали половину гонораров: объявлено о дерзком нападении на Киркорова

В российском шоу-бизнесе во времена 90-х царила страшная неразбериха. На талантливых и обеспеченных артистов могли напасть бандиты и потребовать у них денег за так называемую "крышу". Отказаться было нельзя – за это можно было поплатиться жизнью. Злоумышленники могли потребовать половину гонорара за концерт, тем самым оставляя артиста ни у дел. Лишь избранные оставались неприкосновенными, остальных затягивала криминальная воронка.
Одной из жертв такой криминальной системы едва не стал российский певец Филипп Киркоров. Он быстро стал известным и популярным и его сразу заприметили нечистые на руку личности. Тогда то на него и вышли бандиты. Дерзкое нападение на артиста тут же пресек маститый коллега, которому Киркоров благодарен до сих пор.
Филипп Киркоров также рассказал, что в ситуацию вмешался Иосиф Кобзон, который тогда уже имел огромное влияние в шоу-бизнесе. Поэтому Филиппа не тронули.
"Артисты участвовали в каких-то разборках, в каких-то кланах. Группировки с артистов тащили мзду", – рассказал поп-король российской эстрады в эфире "PRO-новости" на МУЗ-ТВ.
Напомним, 11 сентября был день памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Великому мэтру было бы 85 лет. В честь этого в Москве состоялся концерт, на котором выступили самые яркие российские звезды.