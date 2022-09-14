“Я сегодня плакал”: Газманов взревел после распада семьи

Народный артист России Олег Газманов уже более двадцати лет счастлив в браке со второй супругой Мариной. Несмотря на длительные отношения, пара старается проводить вместе как можно больше времени. Звезду отечественной эстрады постоянно можно увидеть на светских мероприятиях в компании жены. Но все ли идеально в их любовном союзе?
Еще совсем недавно исполнитель хитов "Мои ясные дни", "Морячка", "Офицеры", "Есаул", "Сделан в СССР", "Мама", "А я девушек люблю", "Москва" и других уехал из страны без жены. Поклонники творчества музыканта заговорили о скором разводе, когда увидели в социальных сетях Марины Муравьевой-Газманов пикантные фото.
Женщина была запечатлена в компании молодого человека, в котором далеко не все смогли узнать наследника супруги Олега Газманова от первого брака. В итоге выяснилось, что семья распалась временно, пока Олег Газманов не вернулся с гастролей в Белоруссии.
А позже уже сын певца от первого брака Родион Газманов выложил в социальные сети неоднозначные опросы. Он рассказал поклонникам, что плакал и поинтересовался, может ли мужчина позволить себе подобное проявление.
"Я сегодня плакал", – написал Родион Газманов.
Далее сын Олега Газманова задал второй вопрос фанатам. Он попросил угадать, где именно плакал. На выбор было предоставлено четыре варианта: в душе, в кино, на свидании, в театре.