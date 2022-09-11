Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену

Олег Газманов уехал из России без жены Марины.

На днях супруга артиста опубликовала в личном блоге провокационный снимок, на котором предстала в соблазнительном образе. Супругу артиста застукали в коротеньких шортиках, она прижалась к молоденькому красавцу, в котором не все узнали сына женщины от предыдущих отношений. После публикации фото народ подумал, что голозадая Марина Муравьева-Газманова наставила рога своему звездному супругу.

На фоне этих событий многие восприняли неоднозначно и тот факт, что Олег Газманов уехал из страны без сопровождения любимой женщины. Накануне артист выступил в белорусском Гомеле. Причем концерт чуть не оказался под угрозой срыва из-за болезни артиста – тот простудился.

Впрочем, возможно, Олег Газманов бросил супругу только на пару дней, чтобы немного соскучиться по ней – говорят, периодические расставания делают брак более крепким. Стоит отметить, что у артиста идеальные отношения с женой. Несмотря на то что его союзу с Мариной больше 20 лет, они продолжают проводить вместе много времени, имеют общие хобби и не могут налюбоваться друг другом.

Это не мешает время от времени фанатам "разводить" супругов, стоит кому-то из них обронить одно неосторожное слово или прижаться к кому-то на снимке.