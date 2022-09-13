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Шоу-бизнес
Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе

Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенка ответила на главный вопрос подписчиков.
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С лета этого года начали ходить неприятные слухи будто в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко идет разлад. Одни говорят, будто звездный отец даже не появляется дома. Другие уже нашли новую возлюбленную футболиста — некую Марию.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

После известия об уходе, пара решила наконец-то ответить на животрепещущий вопрос и рассказать, куда пропал Дмитрий Тарасов.

Жена Тарасова раскрыла, что сейчас Дмитрий полностью погружен в свой совместный с репером T-killah проект — футбольной школой. Задача проекта — популяризовать футбол среди молодежи и, возможно, других публичных личностей. Анастасия пошутила, что сейчас супруг дома только ночует. "Надеюсь, скоро будет жить", добавила Мисс Мира. Дмитрий Тарасов подтвердил, что работа отнимает много времени, но каждую свободную минуту он старается уделить детям и супруге.

Сама Костенко тоже признается, что сейчас у нее непростой период. Это неудивительно, ведь девушка воспитывает троих детей, ведет свой блог и продолжает сниматься. Жена Дмитрия Тарасова не унывает и старается нейтрализовать негатив, с которым сталкивается.

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Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
13 сентября 2022, 12:38 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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