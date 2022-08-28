Кинул жену с тремя детьми: изменщика Тарасова застукали в постели с мужиком

Похоже, недолго продлилось "счастье не на показ" Дмитрия Тарасова и его третьей жены Анастасии Костенко. Стало известно, что известный футболист не ночевал дома уже больше недели и приезжал лишь для того, чтобы увидеть троих детей, рожденных в этом браке.
Помимо этого, Дмитрия Тарасова застукали в постели с мужиком. В интернет попали фотографии, на которых футболист лежит рядышком с накаченным красавцем. Это шокировало народ, ведь обычно футболистов застают в компании ухоженных красоток.
Впрочем, потом оказалось, что рядом с Дмитрием Тарасовым на кровати задремал его лучший друг, певец T-Killah (Александр Тарасов. — Прим. ред.). Вероятно, "переезд" спортсмена вызван плотной совместной работой. На днях мужчины объявили, что создали новый спортивный проект: свой собственный футбольный клуб "Родина Медиа".
"Реально 24 часа вместе", – подтвердил представитель спортсмена. Вероятно, Дмитрий Тарасов готов полностью вложиться в новый проект и даже кинуть ради него жену с тремя детьми.
Дмитрий Тарасов, окрыленный работой, даже нашел наглости написать бывшей жене Ольге Бузовой: предложил ей участие, от которого она, припомнив прошлые измены и обиды, отказалась. T-killah заявил, что поющая ведущая еще пожалеет об этом. При этом подписчики сошлись в том, что проект Тарасова "никому не нужен".