"На, тварь!": Получившая нож в спину Бузова дала по морде скользкому Тарасову

На днях все только и говорили о предстоящем примирении звездных экс-супругов, но оно в итоге не состоялось. Внезапно для всех Дмитрий Тарасов объявил, что вышел на связь со своей женой, от которой, к слову, после развода очень старательно открещивался. Как позже выяснилось, футболист обратился к Ольге Бузовой за помощью в раскрутке его нового проекта.
Судя по всему, поющая телеведущая целые сутки думала о том, что бы ответить спортсмену. В конце концов на своей странице в социальных сетях она выкатила гневную тираду, в которой обвинила экс-возлюбленного в хайпе на ее имени, а также припомнила, как получила от него нож в спину... Даже несколько: измены, расставание, публичные оскорбления, лишение ее крыши над головой.
После комментария Ольги Бузовой многие поддержали ее. Журналист Отар Кушанашвили в этой истории не стал принимать чью-либо сторону, но не упустил возможности поглумиться над Дмитрием Тарасовым, который унизился перед своей бывшей, а она, по его словам, в ответ дала ему по морде.
"На, сука, тварь, за все, что со мной сделал", – сказал с иронией журналист.
Он также предположил, что футболист изначально не планировал долгую жизнь с Ольгой Бузовой, а сейчас, приползая к ней на коленях, он выставляет себя в не лучшем свете.