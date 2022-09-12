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Шоу-бизнес
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении

"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении

В Сети ходят слухи о том, что Яна Рудковская может скоро стать свободной женщиной и завидной невестой.
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Продюсер Яна Рудковская к своим 47 годам не только построила успешную карьеру в шоу-бизнесе, но и стала примерной матерью. Светская львица живет в браке с фигуристом Евгением Плющенко уже много лет, пара воспитывает двух замечательных сыновей. Однако в последнее время в Сети начали ходить слухи о том, что в звездном семействе царит разлад.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Вопреки всем слухам Яна Рудковская продемонстрировала идиллию в семье и опубликовала фото, на котором предстала в свадебном платье рядом с Евгением Плющенко. Фото было сделано 13 лет назад во время их бракосочетания.

"Сегодня мы отмечаем с Женей — кружевную свадьбу – это тринадцатилетие жизни в браке. Символ кружевной свадьбы – кружево, которое говорит о том, что в 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево", – написала Рудковская в своем аккаунте.

Конечно, злопыхатели сразу намекнули на то, что "где тонко, там и рвется". Но очевидно, что Рудковская все же счастлива в браке с Плющенко, ведь день ото дня она только хорошеет. А женщина, как цветок, расцветает только там, где ее любят.

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Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 21:47 Источник: соцсети • Требует проверки
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